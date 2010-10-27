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Dünya

ENDONEZYA'DA 272 ÖLÜ, 412 KAYIP MENTAWAİ (A.A)

27 Ekim 2010 19:35

-ENDONEZYA'DA 272 ÖLÜ, 412 KAYIP MENTAWAİ (A.A) - 27.10.2010 - Endonezya'da önceki gün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunamide ölenlerin sayısının 272'ye yükseldiği bildirildi. Ade Edward adlı yetkili, kurtarma ve acil durum görevlilerinin uzaktaki adalara ulaştığını, son tespitlerle birlikte ölü sayısının 272'ye yükseldiğini söyledi. Edward, tsunami sonrası kaybolanların sayısının ise 412 kişi olduğunu ifade etti. Bu arada Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun deprem bölgesine gitmek için Vietnam ziyaretini kısa kestiği belirtildi. Endonezya'nın Sumatra adasının batısındaki kentleri ve Mentawai adalarını vuran 7.7'lik depremin, okyanus yatağının 20 kilometre altında meydana geldiğini bildirilmişti.

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