-Endonezya'da 10 yaşındaki kızı timsah yuttu MAUMERE (A.A) - 21.01.2012 - Endonezya'da, 10 yaşındaki bir kız çocuğu babasının gözü önünde timsaha yem oldu. Doğu Nusatenggara bölgesinde, babası ve erkek kardeşiyle nehir kenarında kaplumbağa arayan kız çocuğunu, nehirden fırlayan dev bir timsahın yakalayarak suya çektiği belirtildi. Yetkililer, bölgede arama yapan köylülerin uzun süre sonra sadece kızın kıyafetinden parçalar bulduklarını kaydetti. Aynı nehirde geçen ay bir erkek çocuğun da timsah tarafından öldürüldüğü belirtildi.