Endonezya ve Lübnan'dan referanduma tepki

T24 - Endonezya'nın en büyük kitlesel Müslüman örgütü Nahdatul Ulema, İsviçre'de yeni minare yapımına yasak getirilip getirilmemesi konusunda yapılan referandumdan çıkan sonuca tepki göstererek, bunun İslam dinine karşı "nefret" ve "hoşgörüsüzlük" işareti olduğunu bildirdi.



CNN Türk2ün haberine göre örgütün lideri Maskuri Abdillah, bunun İsviçrelilerin Müslümanlara karşı bir nefret işareti olduğunu, İsviçrelilerin ülkelerinde İslam dininin varlığını istemediğini ve bu kararın onları hoşgörüsüz kıldığını, bu durumun gerçekten üzücü olduğunu söyledi.



Abdillah, Endonezya'daki Müslümanlara bu karara karşı "ölçüsüzce tepki vermemeleri" çağrısında bulundu. Nahdatul Ulema'nın yaklaşık 40 milyon üyesi bulunuyor.



Pakistan:



Pakistan'daki Cemaat-i İslami Partisi Başkan Yardımcısı Hurşid Ahmed ise, yasak kararının Batı toplumu arasındaki "aşırı düzeyde İslamofobiyi" yansıttığını belirterek, bu kararın Müslümanlara karşı çok büyük bir ayrımcılık olduğunu söyledi.



Cemaat Üd Dava grubu da, bu kararın dini hoşgörü ve karşılıklı anlayış prensibinin ihlali olduğunu bildirdi.



Lübnan:



Lübnan'ın en etkili Şii din adamı Büyük Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın bürosundan yayımlanan bildiride, bu tür bir kararın, Batıda Müslümanlara karşı ırkçılığı kışkırtmaya yönelik olduğu, bunun Müslüman olmayanlar üzerinde de olumsuz etkisi bulunduğu belirtildi.



Fadlallah, İsviçre'deki Müslümanlar'a da bu karara tepki olarak şiddete başvurmamaları çağrısında bulundu.