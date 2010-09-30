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Dünya

ENDONEZYA TSUNAMİ ALARMINI KALDIRDI CAKARTA (A.A)

30 Eylül 2010 02:01

-ENDONEZYA TSUNAMİ ALARMINI KALDIRDI CAKARTA (A.A) - 29.09.2010 - Endonezya, ülkeyi vuran 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından verdiği tsunami alarmını kaldırdı. Endonezya meteoroloji kurumundan bir yetkili, depremin ardından tsunami oluştuğuna ilişkin bir bilgi olmadığını söyledi. Yetkili, ilk belirlemelere göre depremde hasar oluşmadığını da belirtti.  Amerikan Jeolojik Araştırma kurumu, Aru Adalarındaki Dobo'nun 109 ve 110 kilometre kuzeybatısında birbiri ardına 6,6 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

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