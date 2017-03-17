Endonezya ordusu alay konusu olan kaplan heykelini parçaladı!

Endonezya ordusu Batı Java'daki bir askeri üssün önünde bulunan ve internette alay konusu olan heykeli keskilerle parçaladı.

Garut bölgesindeki küçük bir köyde bulunan üssün girişindeki gülümseyen kaplan, Siliwangi Askeri Birliği'nin logosu olan kaplan figürünü yansıtması için yapılmış, fakat orijinal figürden çok farklı olmuştu.

Bir Facebook kullanıcısı heykel hakkında "Neden bilmiyorum ama bunun yüzünü her gördüğümde gülüyorum… buahaha" paylaşımında bulunmuştu.

Birkaç yıldır üssün önünde bulunan kaplan, internet kullanıcıları tarafından yeni fark edilmişti.

Heykeli sosyal medyada paylaşan Vincent Candra BBC'ye, fotoğrafı ilk gördüğünde çok güldüğünü ve bunu Twitter'da paylaşmaya karar verdiğini söyledi.

O andan itibaren sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf ulusal medyada da yer aldı.

Vincent fotoğrafın viral olmasını beklemediğini belirtirken "Heykelin yıkıldığını öğrendiğimde üzüldüm" dedi.

Heykelin Perşembe günü Endonezya ordusu tarafından keskilerle parçalanmasının ardından Siliwangi Komutanı Tümgeneral Herindra "Bu heykeli yıkmanın kararını çok önceden vermiştik" dedi:

"Her askeri birlik kendi heykelinin nasıl yapılacağına karar verir, fakat bazen sanatçılar o kadar iyi olmaz."

Heykelin yıkıldığının açıklanmasının ardından internette insanlar yas tuttu.

Bir Twitter kullanıcısı "Toprağın bol olsun kaplan, bizi eğlendirdiğin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları heykelin hayvanat bahçesine götürülerek çocukların kaplanla selfie çekilmesine olanak sağlanmasını öneriyordu.

Tümgeneral Herindra, ordunun bölgedeki diğer heykelleri de incelemeye alacağını ve logolarla uyumlu olup olmadığının denetleneceğini açıkladı:

"Bazıları iyi değil ve onları değiştireceğiz."

Herindra, Siliwangi'nin girişine logodakine daha çok benzeyen bir heykel dikileceğini de söyledi.