T24 LogoT24 Logo
Dünya

Endonezya'da Lady Gaga konserine 'İslamcı' engel

Endonezya 'da bazı İslamcı gruplar, pop divasının provokatif giyim tarzının ve cinsel içerikli şovlarının, gençlerin ahlakını bozacağını savunuyor

15 Mayıs 2012 13:23

Lady Gaga'nın Endonezya'da vereceği konsere, muhafazakarlar ve İslamcı gruplar karşı çıkıyor.

Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın Endonezya 'da vereceği konsere, İslamcı gruplar ve muhafazakar milletvekilleri karşı çıktı.

Emniyet sözcüsü Boy Rafli Amar, 3 Haziran'da yapılacak “Born This Way” konserine izin verilmediğini, bu nedenle biletleri yok satan Lady Gaga'nın, konseri iptal etmek zorunda kalabileceğini söyledi. Konserin tanıtımcılarından Michael Rusli, şimdiden 52 bin biletin satıldığını belirtirken, konserin iptal edilmesi olasılığıyla ilgili yorum yapmadı.

Lady Gaga'nın Endonezya konserinin, Asya turnesinin en büyük şovu olması bekleniyordu. Endonezya 'da bazı İslamcı gruplar, pop divasının provokatif giyim tarzının ve cinsel içerikli şovlarının, gençlerin ahlakını bozacağını savunuyor. Bu yüzde 9 Mayıs’ta yapılan bir açıklamada, Lady Gaga’nın Endonezya ’ya “ayak basmasına” izin vermeyeceklerini açıkladılar. Lady Gaga'nın Güney Kore 'deki konserlerine de 18 yaş ve üstündekilerin gitmesine izin verilmişti.

ETİKETLER

Lady Gagakonser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24