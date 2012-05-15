Endonezya'da Lady Gaga konserine 'İslamcı' engel

Lady Gaga'nın Endonezya'da vereceği konsere, muhafazakarlar ve İslamcı gruplar karşı çıkıyor.

Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın Endonezya 'da vereceği konsere, İslamcı gruplar ve muhafazakar milletvekilleri karşı çıktı.

Emniyet sözcüsü Boy Rafli Amar, 3 Haziran'da yapılacak “Born This Way” konserine izin verilmediğini, bu nedenle biletleri yok satan Lady Gaga'nın, konseri iptal etmek zorunda kalabileceğini söyledi. Konserin tanıtımcılarından Michael Rusli, şimdiden 52 bin biletin satıldığını belirtirken, konserin iptal edilmesi olasılığıyla ilgili yorum yapmadı.

Lady Gaga'nın Endonezya konserinin, Asya turnesinin en büyük şovu olması bekleniyordu. Endonezya 'da bazı İslamcı gruplar, pop divasının provokatif giyim tarzının ve cinsel içerikli şovlarının, gençlerin ahlakını bozacağını savunuyor. Bu yüzde 9 Mayıs’ta yapılan bir açıklamada, Lady Gaga’nın Endonezya ’ya “ayak basmasına” izin vermeyeceklerini açıkladılar. Lady Gaga'nın Güney Kore 'deki konserlerine de 18 yaş ve üstündekilerin gitmesine izin verilmişti.