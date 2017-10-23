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Dünya

Endonezya Genelkurmay Başkanı Washington uçağından indirildi; iki ülke arasında kriz çıktı

Endonezya'da yürüyüş yapan bir grup ABD Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini istedi

23 Ekim 2017 15:20

Endonezya Genelkurmay Başkanı Gatot Nurmantyo'nun haftasonu yapacağı Washington ziyareti öncesinde bindiği uçaktan indirilerek ABD'ye seyahat etmesine izin verilmemesi iki ülke ilişkilerinde krize neden oldu.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un vereceği bir konferansa katılmak için cumartesi günü (21 Ekim 2017) bindiği Emirates uçağından indirilen Nurmantyo'nun neden uçaktan indirildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Endonezya Dışişleri Bakanı, konuyla ilgili bir açıklama beklediklerini belirtti.

Habertürk'ün haberine göre, Endonezya kamuoyunda geniş tepki çeken olay sonrası yürüyüş yapan bir grup, ülkedeki ABD Büyükelçisi'nin sınırdışı edilmesi gerektiğini belirten pankartlar taşıdı.

ABD cephesinden ilk açıklama ise, ABD'nin Endonezya Büyükelçi Yardımcısı Erin McKee'den geldi. General Nurmantyo'nun Washington ziyaretinin neden engellendiği üzerine bir açıklama yapmayan McKee, sadece sorunun çözüldüğünü söyledi.

Endonezya Dışişleri Bakanı'yla bir görüşme yapan McKee'nin konu nedeniyle özür dilediği ifade edildi.

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