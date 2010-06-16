Endonezya depremlerle sallandı: 2 ölü

T24 - Endonezya'nın doğu kesiminde 7.1, 6.4, 6.2 ve 5.1'lik 4 deprem meydana geldi. Depremde en az iki kişinin öldüğü bildirildi.



Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), ilk belirlemelere göre, depremin merkezinin 133 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.



Kurum, Papua ve Endonezya arasında 50 km çapında bir bölge içinde arka arkaya 4 deprem meydana geldiğini açıkladı.



Yerel saatle öğlen 12.00'de meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 6.4. 10 dakika sonra ikinci ve daha büyük bir deprem oldu. Bu depremin büyüklüğü 7.1 olarak ölçüldü.



Bunu takip eden 40 dakika içinde 5. 1 ve 6. 2 büyüklüklerinde iki sarsıntı daha meydana geldi.



İlk bilgilere göre, birbirlerine çok yakın 4 noktayı vuran depremler büyük çaplı hasara yol açmadı.



Halk tsunami korkusuyla yüksek noktalara kaçtı. Ancak sarsıntıların ardından verilen tsunami alarmı, kısa bir süre sonra kaldırıldı.







