T24 LogoT24 Logo
Dünya

Endonezya depremlerle sallandı: 2 ölü

Endonezya'nın doğu kesiminde 7.1, 6.4, 6.2 ve 5.1'lik 4 deprem meydana geldi. Depremde en az iki kişinin öldüğü bildirildi.

16 Haziran 2010 03:00

T24 - Endonezya'nın doğu kesiminde 7.1, 6.4, 6.2 ve 5.1'lik 4 deprem meydana geldi. Depremde en az iki kişinin öldüğü bildirildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), ilk belirlemelere göre, depremin merkezinin 133 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

Kurum, Papua ve Endonezya arasında 50 km çapında bir bölge içinde arka arkaya 4 deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerel saatle öğlen 12.00'de meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 6.4. 10 dakika sonra ikinci ve daha büyük bir deprem oldu. Bu depremin büyüklüğü 7.1 olarak ölçüldü.

Bunu takip eden 40 dakika içinde 5. 1 ve 6. 2 büyüklüklerinde iki sarsıntı daha meydana geldi.

İlk bilgilere göre, birbirlerine çok yakın 4 noktayı vuran depremler büyük çaplı hasara yol açmadı.

Halk tsunami korkusuyla yüksek noktalara kaçtı. Ancak sarsıntıların ardından verilen tsunami alarmı, kısa bir süre sonra kaldırıldı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24