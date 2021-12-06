Havalimanında göğüslerini ve cinsel organını açıp video çeken kadın aranıyor!

Endonezya'da Yogyakarta Uluslararası Havalimanı'nda soyunarak göğüslerini ve cinsel organını gösteren yüzü kapalı kadınla ilgili soruşturma başlatıldı. Videoyu çeken ve paylaşan kişinin Endonezya'daki bir pornografik içerik üreticisi olduğu tahmin ediliyor.

Coconuts Jakarta'da yer alan habere göre, Yogyakarta Uluslararası Havalimanı'nın otopark alanında çekildiği tespit edilen videoda, maskeli ve güneş gözlüklü bir kadın, açık alanda soyunarak poz veriyor. Üzerinde "Siskaeee" ve "OnlyFans" amblemlerinin yer aldığı videodaki kadının Endonezyalı bir pornografik içerik üreticisi olduğu tahmin ediliyor.

Endonezya sosyal medyasında "Siskaeee" popüler bir pornografik içerik üreticisi olarak biliniyor. Siskaeee'nin genellikle açık alanlarda video çektiği belirtiliyor.

Polis, videoyu paylaşan kişi ve videoda yer alan kadının Endonezya Pornografi Yasası kapsamında suçlanacağını söyledi.