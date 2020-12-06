Endonezya'da yolsuzluk skandalı: Sosyal İşler Bakanı, 420 milyon dolarlık Covid-19 paketini zimmetine geçirmiş

Endonezya'da Sosyal İşler Bakanı Juliari Batubara ile birlikte dört kişinin Covid-19 yardım paketlerinde usulsüzlük yaptığı ve 420 milyon dolarlık bir Covid-19 paketini zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Sorgulanan Batubara'nın zimmetine geçirdiği para 7 bavul, 3 sırt çantası ve zarflar halinde Endonezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'na getirildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Endonezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Sosyal İşler Bakanı Batubara ve beraberindeki dört kişinin 420 milyon dolarlık yardım paketleri ve erzakların dağıtımı için rüşvet aldığını açıkladı.

Batubara’nın yardım paketi ve erzakları düzenleyen şirketlerle anlaştığı ve her paket için ödenen paraları zimmetine geçirdiği belirtildi.

Komisyon, “Para yedi bavul, üç sırt çantası ve çok sayıda zarfta bulunuyordu ve yaklaşık 14.5 milyar rupeydi (yaklaşık 1.03 milyon dolar)" açıklamasını yaptı.