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Dünya

Endonezya da yogayı yasaklama yolunda

Malezya Fetva Konseyi'nin Müslümanlara koyduğu yoga yasağının ardından Endonezya Ulema Konseyi de benzer bir plan yapıyor

27 Kasım 2008 02:00

Malezya Fetva Konseyi'nin Müslümanlara koyduğu yoga yasağının Endonezya Ulema Konseyi'nin de benzer yönde bir plan yaptığı bildirildi

Ulema Konseyi'nden imam Maruf Emin, konsey olarak, eski Hint uygulaması yoganın inananların itikatlarını bozup bozmadığını belirlemeye çalıştıklarını, bozduğunun belirlenmesi durumunda yoganın yasaklanması için gelecek ay bağlayıcı olmayan bir ferman yayımlayacaklarını söyledi. 

Yoga yasağına ince ayar

Malezya yogayı yasakladı

Emin, görevlilerinin Endonezya'nın tamamında, yoga yapanlarla görüşeceğini, ayrıca yoga ve jimnastik kulüplerini ziyaret edeceklerini ifade etti.

Malezya Ulusal Fetva Konseyi de, Hinduizm esasları içerdiği ve Müslümanları yozlaştırdığı gerekçesiyle yoga yapmayı yasaklamıştı. Malezya Başbakanı Abdullah Ahmed Bedevi ise, Hindu ilahileri söylenmeden yapılan yoganın zararsız olduğunu söylemişti.

27 milyon nüfusun yüzde 60'ını Müslümanların oluşturduğu Malezya'da, "yasa veya şeriat kanunu" olarak kabul edilmese de konseyin fetvalarına uygun yaşanıyor.

Konsey, daha önce de kızların erkek gibi giyinmelerine, erkek gibi hareket etmelerine yasak getirmişti.

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