Endonezya da yogayı yasaklama yolunda

Ulema Konseyi'nden imam Maruf Emin, konsey olarak, eski Hint uygulaması yoganın inananların itikatlarını bozup bozmadığını belirlemeye çalıştıklarını, bozduğunun belirlenmesi durumunda yoganın yasaklanması için gelecek ay bağlayıcı olmayan bir ferman yayımlayacaklarını söyledi.Emin, görevlilerinin Endonezya'nın tamamında, yoga yapanlarla görüşeceğini, ayrıca yoga ve jimnastik kulüplerini ziyaret edeceklerini ifade etti.Malezya Ulusal Fetva Konseyi de, Hinduizm esasları içerdiği ve Müslümanları yozlaştırdığı gerekçesiyle yoga yapmayı yasaklamıştı. Malezya Başbakanı Abdullah Ahmed Bedevi ise, Hindu ilahileri söylenmeden yapılan yoganın zararsız olduğunu söylemişti.27 milyon nüfusun yüzde 60'ını Müslümanların oluşturduğu Malezya'da, "yasa veya şeriat kanunu" olarak kabul edilmese de konseyin fetvalarına uygun yaşanıyor.Konsey, daha önce de kızların erkek gibi giyinmelerine, erkek gibi hareket etmelerine yasak getirmişti.