Endonezya da yogayı yasakladı

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan ülkenin Ulema Konseyi Başkanı Maruf Amin, ilahiyat uzmanlarının hafta sonunda yaptıkları toplantıda aldığı bağlayıcı olmayan karara göre, Müslümanların sadece sağlık nedeniyle yoga yapabileceklerini söyledi.Amin, "Sadece sağlık nedenleriyle veya spor amacıyla yoga yapılabilir. Biz sadece İslami değerlere uymayan faaliyetleri yasaklıyoruz" dedi.Komşu Malezya'da da yogayı yasaklayan bir fetva yayımlanmıştı.Son yıllarda, akıl, vücut ve ruhu birleştirmeyi amaçladığı belirtilen, fiziksel ve ruhsal egzersizlerin bir karışımı olan yoga, dünyada spor salonlarında giderek artan bir ilgiyle uygulanıyor.ABD'de beden eğitimi derslerinde yapılması önerilen yogaya bazı Hristiyan çevreler sıcak bakmıyor. Bu çevreler, yoganın Hindu köklerinin Hristiyan öğretilerle çatıştığını savunuyor.Mısır'daki ilahiyat kurumu da 2004 yılında yogayı Müslümanlara yasaklamıştı.