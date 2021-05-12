"Endonezya'da sağlık çalışanları üzerinde yapılan inceleme Çin aşısı CoronaVac'ın çok etkili olduğu görüldü"

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Endonezya'da tutulan verilere göre Çin merkezli Sinovac Biotech Ltd.'nin geliştirdiği yeni tip Koronavirüs aşısı, ülkede sağlık çalışanları arasında görülen Covid-19 vakası sayısını çok düşük seviyelere indirdi.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, başkent Cakarta'da 25 bin 374 sağlık çalışanını ikinci doz CoronaVac aşılarını yaptırdıktan sonra takip ettiklerini söyledi.

Sadikin'in açıkladığına göre 7 gün sonradan itibaren aşı takip edilen sağlık çalışanlarının yüzde yüzünü Koronavirüs'ü ölümcül geçirmekten korurken, yüzde 96'sı da hastanede tedavi görmeye ihtiyaç duymadı.

Bakan, takıp edilen sağlık çalışanlarının yüzde 94'ünün enfeksiyondan korunduğunu ifade etti.

Türkiye'de de uygulanan CoronaVac aşısı, birçok incelemede diğer aşılara kıyasla düşük sonuçlar vermişti.