Endonezya'da hapishanede yangın çıktı: En az 40 ölü

T24 Dış Haberler

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da bulunan bir hapishanede çıkan yangının en az 40 kişiyi öldürdüğü açıklandı.

Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı'nın cezaevleri departmanından yapılan açıklamada Banten bölgesindeki Tangerang Hapishanesi'nde çıkan yangının çarşamba sabahı saat 1 ile 2 arasında başladığı bildirildi.

Hapishaneden tahliyelerin devam ettiğini ifade eden sözcü Rika Aprianti, yangının sebebinin araştırılmaya başlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre yanan blokta uyuşturucu bağlantılı suçlardan tutuklananlar bulunuyordu ve toplam kapasitesi 122 kişiydi. Aprianti yangın anında içerideki resmi kişi sayısını paylaşmazken, kapasitenin üzerinde olduklarını kabul etti.

Devlet verilerine göre kapasitesi 600 kişi olan Tangerang Hapishanesi'nde 2 binden fazla tutuklu bulunuyor.

Kompas TV, yapının tepesine çıkan itfaiyecilerin büyük yangını durdurmaya çalıştığı anları aktardı. Kanal olayda 41 kişinin öldüğünü ve 8'inin de ciddi biçimde yaralandığını katardı.

Polis sözcüsü, yangının çıkış nedeniyle ilgili ilk şüphelerinin kısa devre olduğunu ifade etti.