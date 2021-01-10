Endonezya'da düşen yolcu uçağına dair arama çalışmaları sürüyor; enkaz parçaları bulundu

Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bölge genelinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yapılan aramalarda cansız bedenlere ait parçalar, giysiler ve enkaz parçaları bulundu.

Başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezinde, asker, polis, ulusal arama kurtarma ajansı ve çeşitli sivil yardım toplum kuruluşlarından oluşan kurumlar, ayrı ayrı oluşturdukları birim merkezleri aracılığıyla arama kurtarma çalışmalarını koordineli olarak yürütmeye çalışıyor. Zorlu hava koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına hava kuvvetlerince havadan da destek verirken, yetkililer çalışmalara katılacak gemi sayısının arttırılacağını bildirdi.

Yetkililer, Cava Denizi'nde cansız bedenlere ait parçalar, kıyafet ve metal bulduklarını açıkladı. Kazanın gerçekleştiği alana dair çalışmalar sürüyor.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı. Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaşmıştı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu söylemişti.

Boeing uçağının düşüşünden yaklaşık 12 saat geçse de kazaya neyin sebep olduğu henüz tespit edilemedi.