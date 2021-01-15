T24 LogoT24 Logo
Dünya

Endonezya'da deprem: En az 7 kişi öldü, 637 kişi yaralandı

15 Ocak 2021 09:11

Endonezya'nın Sulawesi adasında meydana gelen bir deprem en az yedi kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Deprem nedeniyle toprak kaymaları yaşandı ve yüzlerce ev yıkıldı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, 6.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Endonezya'nın Sulawesi adasında binlerce insanlar evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Ülkenin afet kurumu, ilk verilere göre en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini ve 637 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Yaklaşık yedi saniye sürdüğü belirtilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremin yarattığı hasarın boyutu henüz tam olarak tespit edilemese de yetkililer şimdiden adaya elektriğin kesildiğini duyurdu.

 

ETİKETLER

endonezyadepremyaralıölüadaev
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24