Endonezya'da deprem: En az 7 kişi öldü, 637 kişi yaralandı

Endonezya'nın Sulawesi adasında meydana gelen bir deprem en az yedi kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Deprem nedeniyle toprak kaymaları yaşandı ve yüzlerce ev yıkıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 6.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Endonezya'nın Sulawesi adasında binlerce insanlar evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Ülkenin afet kurumu, ilk verilere göre en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini ve 637 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaklaşık yedi saniye sürdüğü belirtilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremin yarattığı hasarın boyutu henüz tam olarak tespit edilemese de yetkililer şimdiden adaya elektriğin kesildiğini duyurdu.