Endonezya'da 62 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından ölenlerin yakınları Boeing'e dava açtı

Sriwijaya Havayolları'nın Cava denizi üzerinde çakılan uçağının ardından kazada hayatını kaybeden birkaç kişinin ailesi Boeing'e dava açtı. Hayatını kaybedenlerin ailesi, kullanılan Boeing 737-500 uçağın tehlikeli olduğunun tespit edilebilir durumda olduğunu savundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, bu ayın başında meydana gelen kazada Jakarta havaalanından kalkan, 62 kişiyi taşıyan uçak dakikalar içinde Cava Denizi'ne çakılmıştı.

Uçak kazasında hayatını kaybeden birkaç kişinin yakını, uçakla ilgili Boeing'e dava açtı. Aile, kullanılan Boeing 737-500'deki hasarların tespit edilebilir olduğunu savundu.

Endonezya yetkililerinin kazaya dair incelemelerinin şubat başında sonuçlanmaya başlaması bekleniyor. Endonezya ulaşım güvenliği komitesi, kazadan birkaç gün önce Boeing 737-500'ün motor gücünü otomatik olarak kontrol eden sistemde hasar olduğuna dair rapor tutulduğunu ortaya koydu. Öte yandan yetkililer bu hasarın bir uçağın kalkmasını engellemeyeceğini, pilotun bu durumlarda manuel olarak kontrol etme şansı olduğunu söyledi.

737 MAX kazalarında aynı sistem yoktu

Boeing'in altı ay içinde toplamda 346 insanın hayatını kaybettiği iki ölümcül Boeing 737 MAX kazasında uçakların aynı kokpit sistemine sahip olmadığı belirtildi. İki kazanın ardından Boeing'e ABD Adalet Bakanlığı tarafından komplo ve sahtekârlık gerekçesiyle 2.5 milyar dolar ceza verilmiştşi.