Endonezya'da 53 kişinin içinde bulunduğu denizaltı için zamanla yarışılıyor: "Oksijen tedariği bugün içinde bitebilir"

Endonezya donanma gemileri, iki gün önce kaybolan denizaltını arama çalışmalarını sürdürüyor. 53 kişilik mürettebatın içinde bulunduğu denizaltında bir günden daha az yetecek oksijen tedariği bulunduğu biliniyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Endonezya'da KRI Nanggla 402 isimli denizaltı çarşamba günü Bali kıyısına 100 kilometre uzaklıkta kayboldu. Endonezya donanma gemileri, denizaltını bulmak için zamanla yarışırken yetkililer, denizaltında oksijen tedariğinin bugün içinde bitmesini beklediklerini söyledi.

İçinde 53 kişi bulunan denizaltından şu ana kadar herhangi bir yaşam belirtisi anlamına gelecek sinyal gelmedi.

Endonezya donanma gemilerinin yanı sıra bir Avustralya savaş gemisi ve helikopterin de arama çalışmaları için yardıma gelmesi bekleniyor.

Aramalar tespit edilen bir petrol birikintisi çevresinde yoğunlaştı. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Yodo Margono, petrolün denizaltının yakıt tankındaki bir sızıntıdan çıkmış olabileceğini söyledi. Margono aynı zamanda yüksek manyetik alana sahip tespit edilemeyen bir cismin denizin 50 ila 100 metre derinliğinde bulunduğunu, bunun denizaltı olduğunu umduklarını söyledi.

Denizaltının neden kaybolduğu henüz tespit edilemedi. Deniz Kuvvetleri bir elektrik arızasının denizaltının acil durum mekanizmalarını devreye sokmasını engellemiş olabileceğini söyledi.