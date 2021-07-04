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Dünya

Endonezya'da 33 Koronavirüs hastası, sıvı oksijen stoklarının bitmesi nedeniyle hayatını kaybetti

04 Temmuz 2021 16:49

Endonezya'nın Java Adası'ndaki bir devlet hastanesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 33 hastanın oksijen stoklarının bitmesi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 

Yogyakarta şehrinde bulunan Dr. Sardjito Hastanesi sözcüsü Banu Hermawan, tedarikçilerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle sıvı oksijenin bitmesi sonucu Covid-19 enfeksiyonunu şiddetli geçiren 33 hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sözcü Hermawan, şehrin en büyük hastanesindeki oksijen kıtlığının, durumu kötüleşen Covid-19 hastalarının sayısının artmasından kaynaklandığını ifade etti. (AA) 

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