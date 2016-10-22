Endonezya Cumhurbaşkanı’ndan LGBT bireylere destek

Endonezya Cumhurbaşkanı, ülkede yükselen homofobiye karşı LGBT'lerin korunması gerektiğini vurgulayarak sessizliğini bozdu.

Kaos GL’nin haberine göre, Endonezya’da LGBT’lere yönelik şiddet, son birkaç ay içinde polis saldırılarıyla birlikte büyük artış gösterdi. Sadece bu ay, eşcinsel bir çift Facebook’ta öpüşürken paylaştıkları fotoğraf yüzünden tutuklandı.

Ülkedeki homofobik reaksiyon, ülke politikacıların bir kısmının Grindr gibi 80 LGBTİ+ arkadaşlık sitesi ve aplikasyonunun “sapkın propaganda” olduğu beyanıyla yasaklanmasına sebep olmasıyla ivme kazandı.

Cumhurbaşkanı Joko 'Jokowi' Widodo, Endonezya'nın tırmanan LGBT karşıtı şiddet üzerine yaptığı ilk açıklamalarla tehlike altındaki vatandaşları korumak için polise çağrıda bulundu.

BBC’ye konuşan Jokowi “Polis artık LGBT’leri korumak için harekete geçmeli, kimseye karşı ayrımcılık olmamalı” dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden (HRW) Kyle Knight, Endonezya’da politikacıların ayrımcı söylemleri ve LGBTİ’lere yönelik saldırılar devam ederken Jokowi’nin ayrımcılık karşıtı açıklamasının çok önemli olduğunu belirtti.