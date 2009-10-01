Endonezya 6.8'le bir kez daha sallandı

Endonezya'da dün meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremden sonra 6,8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, son 24 saat içinde büyük bir sarsıntı daha olduğunu ve bu sarsıntının merkez üssünün, Bengkulu'nun 155 kilometre kuzeybatısında, deniz yüzeyinin 15 kilometre kadar altı olarak belirlendiğini açıkladı.



Batı Sumatra'daki Padang'da dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki sarsıntı en az 200 kişinin ölümüne yol açmıştı. Binlerce kişinin çöken binaların altında kaldığı, ölü sayısının çok daha büyük rakamlara ulaşabileceği açıklanmıştı.



Bengkulu'daki sarsıntının can ve mal kaybına yol açtığına dair bir bilgi henüz verilmedi.