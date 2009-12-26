Endonezya, 6.7 ile sallandı

T24 - Endonezya'nın doğusundaki Molük Adalarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Endonezya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasında, yerel saatle 06.57'de (TSİ 08.57) meydana gelen depremin merkez üssünün Tual kentinin 152 kilometre kuzeydoğusunda yerin 67 kilometre altında olduğu kaydedildi.



Açıklamaya göre, depremin ardından can ya da mal kaybı rapor edilmedi.



Deprem, Hint okyanusu kıyısındaki birçok ülkeyi 26 Aralık 2004'te vuran ve yaklaşık 250 bin kişinin ölümüne yol açan 9.2 büyüklüğündeki depremin 5. yıldönümünde meydana geldi.

