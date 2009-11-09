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Dünya

Endonezya 6.7 ile sallandı

Endonezya'da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi ölürken, 80 kişi yaralandı.

09 Kasım 2009 02:00

Endonezya'da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.

Ulusal haber ajansı Antara, Sumbava adasında meydana gelen depremde yıkılan binaların enkazı altında kalan 2 kişinin yaşamanı yitirdiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi Başkanı Rüstem Pakaya ise, depremde ölenlerin olduğunu doğrulamadı, ancak yaralanan 80 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Amerikan Jeofizik Kurumu, depremin Raba kentine 16 km uzaklıkta, denizin yaklaşık 18 km altında meydana geldiğini duyurmuştu.

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