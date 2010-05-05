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Dünya

Endonezya 6.3'le sallandı

Endonezya'da Sumatra adasının açığında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05 Mayıs 2010 03:00

T24 - Endonezya'da Sumatra adasının açığında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu arada Sumatra Adası ve çevresinde yaşanan 2009 yılındaki depremlerde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.


ABD'nin Colorado Jeolojik Araştırma Kurumu ve Endonezya Meteoroloji Kurumu'nun verdiği bilgiye göre deniz tabanı derininden kaynaklanan depremde ölen ya da yaralanan olmadı, maddi hasar meydana gelmedi.


Endonezya, dünyadaki en aktif fay hattı bölgelerinden biri olan Pasifik Deprem Kuşağı'ında yer alırken, 2004 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki depremin ardından oluşan tsunamiler nedeniyle en az 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.


2009 yılında Sumatra Adası ve civarında meydana gelen depremler nedeniyle 1000 den fazla kişi de ölmüştü.

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