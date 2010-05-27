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Dünya

Endoneazya'da kıyafet yasağı yürürlükte

Endonezya'nın Açe eyaletinin Batı Açe bölgesinde dar elbise, pantolon ve kısa etek yasağı yürürlüğe girdi.

27 Mayıs 2010 03:00

T24- Endonezya'nın Açe eyaletinin Batı Açe bölgesinde dar elbise, pantolon ve kısa etek yasağı yürürlüğe girdi.


Batı Açe bölgesi yetkilisi Remli Mansur, polisin kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı giyinen kadınları belirleyeceğini ve bu kişilere uzun etek dağıtılacağını belirtti.


Mansur, yönetmeliğin sadece Batı Açe'deki Müslüman kadınlarına uygulanacağını, gayrimüslimleri buna uymaya zorlamadıklarını söyledi.


Yetkili, yönetmeliğe aykırı olarak kısa etek ve kot kıyafetler satan dükkan sahiplerinin iş ruhsatlarının iptal edilebileceğini, yasağı üç kez ihlal eden kadınların da 2 haftaya kadar gözaltında tutulabileceğini ifade etti.

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