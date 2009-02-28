T24 LogoT24 Logo
Spor

Endişeye gerek yok

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin sezon sonundaki durumu için kimsenin endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

28 Şubat 2009 02:00


Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin sezon sonundaki durumu için kimsenin endişelenmemesi gerektiğini; çünkü mutlu sona ulaşarak başarılı olacaklarını söyledi.

Emre, Fenerbahçe Dergisi'nin Mart ayı sayısında yer alan röportajında ''Hepimiz profesyonel olarak bu işi yapıyoruz ama Fenerbahçe için mücadele ediyor ve camiamızın büyüklüğünün bilinciyle formamızın hakkını vermek istiyoruz. Bazen yeteri kadar mücadele etmediğimiz yönünde eleştirilere maruz kalıyoruz. Bu hiç de adil değil. Biz sonuç ne olursa olsun mücadele edip bu formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Kimse Fenerbahçe'nin sezon sonundaki durumu için endişelenmesin, çünkü başarılı olacağız'' dedi.

Her takımın sezon içinde inişli çıkışlı dönemler yaşayabileceğini kaydeden Emre, 'Fenerbahçe 100 yılını devirmiş bir kulüp. Zaman zaman başarılı zaman zaman da çalkantılı dönemleri yaşamış, ancak bunların hepsinden kolaylıkla sıyrılıp Avrupa'nın ve Türkiye'nin gündeminde kalmayı sürdürmüştür. Bizler Fenerbahçe'nin futbolcuları olarak onu başarıya taşımakla yükümlüyüz. Sezon sonunda bu hedefimize ulaşacağız'' diyerek görüşlerini aktardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24