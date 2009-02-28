Endişeye gerek yok



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin sezon sonundaki durumu için kimsenin endişelenmemesi gerektiğini; çünkü mutlu sona ulaşarak başarılı olacaklarını söyledi.



Emre, Fenerbahçe Dergisi'nin Mart ayı sayısında yer alan röportajında ''Hepimiz profesyonel olarak bu işi yapıyoruz ama Fenerbahçe için mücadele ediyor ve camiamızın büyüklüğünün bilinciyle formamızın hakkını vermek istiyoruz. Bazen yeteri kadar mücadele etmediğimiz yönünde eleştirilere maruz kalıyoruz. Bu hiç de adil değil. Biz sonuç ne olursa olsun mücadele edip bu formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Kimse Fenerbahçe'nin sezon sonundaki durumu için endişelenmesin, çünkü başarılı olacağız'' dedi.



Her takımın sezon içinde inişli çıkışlı dönemler yaşayabileceğini kaydeden Emre, 'Fenerbahçe 100 yılını devirmiş bir kulüp. Zaman zaman başarılı zaman zaman da çalkantılı dönemleri yaşamış, ancak bunların hepsinden kolaylıkla sıyrılıp Avrupa'nın ve Türkiye'nin gündeminde kalmayı sürdürmüştür. Bizler Fenerbahçe'nin futbolcuları olarak onu başarıya taşımakla yükümlüyüz. Sezon sonunda bu hedefimize ulaşacağız'' diyerek görüşlerini aktardı.



