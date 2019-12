Endişemiz yok

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Metalist Kharkiv'e yenildikleri için çok üzgün olduklarını, ancak gruptan çıkamama gibi bir endişelerinin olmadığını söyledi.





UEFA Kupası'nda Metalist Kharkiv'e 1-0 yenilen Galatasaray'da, teknik direktör Michael Skibbe, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, ''Gruptan çıkamama gibi bir endişe taşımıyoruz. Berlin'de oynayacağımız maçta da iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz'' diye konuştu.



Maçta özellikle ikinci devre gol atmak için çok baskı uyguladıklarını kaydeden Skibbe, 'Rakibimizin üzerine gittik. Tabi üzücü olan golü yeme şeklimiz. Tam oyunu kurarken, yapılan bir hatadan sonra şanssız bir gol yedik. O yüzden bu mağlubiyeti hazmetmemiz gerekiyor. Önce Hacettepe, ondan sonra da çarşamba günü bizim için final niteliğindeki Berlin'deki grup maçımızı oynayacağız'' dedi.





Skibbe gösterdikleri performansın genel olarak tatmin edici ve iyi olduğunu savundu.



''FELDKAMP'IN GÖREVE GELMESİ YENİ OLUŞUM DEĞİL''



Skibbe, Feldkamp'ın teknik danışman olarak göreve başlaması ile ilgili bir soru üzerine, ''Feldkamp'ın danışman olması yeni bir oluşum değil, daha önceden hazırlanan bir oluşumdu. Zaten geçen sene bazı anlaşmazlıklar olmasaydı, sezon sonunda danışmanlık görevini alacaktı'' diye konuştu.





''FUTBOLCULAR KARARLARI KİMİN VERDİĞİNİ BİLİYOR''



Alman teknik adam, kendisi hakkında yapılan spekülasyonların futbolcuları etkileyip etkilemediği konusunda ise, ''Biz takımla ilgili ne varsa konuşuyoruz. Futbolcular şunu biliyor ki, teknik direktörleri kararları veriyor ve bundan sonra da böyle olacağına güvenebilirler. Feldkamp ile sıkı bir şekilde beraber çalışacağımız için de sevinçliyim'' ifadelerini kullandı.



Servet'in yaptığı hatanın dışında çok iyi oyun çıkardığını dile getiren Skibbe, ''Sakat olmasına rağmen oynuyor. Kendisi için tehlikeli olmasına rağmen oynaması çok önemli. O her zaman en iyi şekilde görev almaya çalışıyor, böyle bir hatadan sonra gol yememiz, onun ve bizim için çok üzücü'' dedi.



''TARAFTARLARIN MORALİNİN BOZUK OLMASI NORMAL''



Skibbe, taraftarların maçtan sonra morallerinin bozuk olmasının normal olduğunu söyledi.



Mağlup duruma geçene kadar takımının galip gelmek için her şeyi yaptığını anlatan Alman çalıştırıcı, ''Son dakikalara kadar seyircimiz hep bizi destekledi. Ama son dakikada taraftarların moralinin bozuk olması normal. Çünkü her taraftar takımının galip gelmesini ister'' diye konuştu.



Takımın bu sezon bir yenilenme içinde olduğunu ve bir çok sakatlıklarla uğraştıklarını belirten Skibbe, ''Bu yüzden daha iyi bir gelecek için bütün imkanlardan yüzde yüz faydalanabilmemiz lazım. Barış sahalara döndü, seviniyorum, Emre Güngör idmanlara başladı, Mehmet Topal'ın dönmesine az kaldı. Onlar da takıma katkı sağlayınca her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum'' dedi.



Skibbe, Nonda'nın sakatlıklarla uğraştığını ve bu yüzden oynama ritmini kaybettiğini vurgulayarak, ''En kısa zamanda oynama fırsatı bulacaktır. Emre'nin değişikliği performansından dolayı değil, taktik açıdan daha orta sahada daha dinamik olabilmek için yaptım. Barış'ı orta sahaya alıp, Meira'yı savunmaya çektim. Bizim düşüncemize göre istediğimizi de elde ettik. Ayhan'ın Berlin'de olmaması bizim için kayıp olacak'' şeklinde konuştu.



MARKEVİCH: DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK BİR GALİBİYET



Metalist Kharkiv takımının teknik direktörü Myron Markevich, gruptaki dengeleri değiştirecek bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Takımını tebrik eden Markevich, ''Çok sinirli ve gergin bir maç oldu. Gruptaki dengelerin değişmesini sağlayabilecek bir sonuç aldık'' dedi.



Myron Markevich, Galatasaray'ı da överek, ''Çok iyi bir takım ve çok iyi oyuncuları var. Hayatta böyle kara günler, iyi günler var. Galatasaray'ı çok beğendim'' diye konuştu.