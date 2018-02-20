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Ender Yorgancılar, cinsel istismar için idam cezası istedi

İZMİR, (DHA)- EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar olaylarından bir baba olarak utandığını söyledi

20 Şubat 2018 14:23

İZMİR, (DHA)- EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar olaylarından bir baba olarak utandığını söyledi. Böyle bir ortamda sessiz kalmanın suça iştirak etmekle eşdeğer olduğuna dikkat çeken Yorgancılar, \"Suçu işleyenin de en ufak bir eğilimde bulunanın da, en ağır ceza demiyorum ibret-i alem için idam ile cezalandırılmasını ve bunun için de hemen Adana ve Manavgat vahşetindeki canilerle başlanmasını talep ediyorum. Şimdi değilse ne zaman?\" dedi.
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayicilerin hak ve hukukunu gözetmenin yanı sıra ülkenin sosyal sorunlarınakayıtsız kalmanın imkansız olduğuna dikkat çekerek, \"Ülkemizde öyle şeyler yaşıyoruz ki, \'Ben sanayiciyim benim alanımı ilgilendirmez\' demenin çok ötesine geçmiş durumundayız. Biz, dünyadaki değişimin, dönüşümün peşindeyken ülke olarak nasıl uyum sağlayabileceğimizi araştırırken, mesaimizi buna harcarken ne yazık ki, gözümüzün önünde toplumumuzun olumsuz yöndeki dönüşümüne engel olamamışız\" dedi. Kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına sessiz kalınmaması gerektiğini blirten Yorgancılar, \"Suçu işleyenin de en ufak bir eğilimde bulunanın da, en ağır ceza demiyorum ibret-i alem için idam ile cezalandırılmasını ve bunun için de hemen Adana ve Manavgat vahşetindeki canilerle başlanmasını talep ediyorum. Şimdi değilse ne zaman?\" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI VE EŞİNE KAMU SPOTU ÖNERİSİ
Yorgancılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan\'a halkın bilinçlendirilmesi için kamu spotu şeklinde uyarılarda bulunmalarını önerdi. Yorgancılar şöyle dedi:  
\"Güçlü bir Türkiye ne sadece ekonomisi ile ne de sadece askeri kuvvetleri ile güçlüdür. Güçlü bir Türkiye, üreten bir ekonomi, düşmanlarını korkutan bir ordu ve tabii ki, beşeri sermayesi ile yani ruhen ve bedenen sağlıklı, eğitimli, nitelikli insanı ile birlikte güçlüdür. Bu üçlüden biri eksikse, topaldır. Bu aşamada istismar vakalarıyla ilgili Meclis\'te 6 bakanlığın iştiraki ile komisyon kurulması önemlidir ancak toplumumuzdaki etkileri dikkate alındığında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve çok değerli hanımefendinin bu konuda kayıtsız kalmayacağını, bundan sonraki süreçte de kamu spotu şeklinde halkımızın bilinçlendirilmesi konusuna destek olacaklarına gönülden inanıyorum. İçerde huzursuzluk yaratan, uluslararası arenada ülke imajımıza zarar veren bu ve benzeri toplumsal ahlakın zayıflamasına asla ve asla müsaade edilmemelidir. Güzel ülkemiz bunu hak etmemektedir.\"

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