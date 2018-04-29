Ender rastlanan 'pembe gökkuşağı' görüntülendi

Bristol kenti yakınlarında çekilen fotoğrafta, pembe bir gökkuşağı gözüküyor.

Meteoroloji uzmanları gözlenen bu olayın optik yanılsamadan ibaret olduğunu belirtiyor.

Gökyüzünü pembeye boyayan bir gün batımı esnasında ortaya çıkan bir gökkuşağının doğru açıdan bakıldığında pembe gökkuşağı olarak görüldüğü ifade ediliyor.

BBC hava durumu sunucusu Simon King, "Aslına bakarsanız olay, atmosferdeki su zerreciklerinin güneş ışınlarını prizma etkisiyle yansıtmasından ibaret. Gün batımının bu kadar pembe renge yakın olmasının nedeniyse, güneşin batış açısı" diyor.

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