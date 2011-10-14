-Ender Arslan: Tarihe geçtik İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Mehmet Fatih Duman - Galatasaray Basketbol Takımı oyuncusu Ender Arslan, ezeli rakipleri Fenerbahçe Ülker'i yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmalarının kendileri için önemli bir moral olduğunu söylerken, başarılı performanslarını ligde de devam ettirmek istediklerini kaydetti. Ender Arslan, Fenerbahçe Ülker'e karşı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda çok güzel bir maç oynadıklarını kaydederken, ''Kupayı kazanmaya inanmıştık. Bu kupa uzun yıllardır kazanılamamıştı ve tarihe geçmek istiyorduk. Bunu da çok güzel bir maçtan sonra başardık. Sezona bizim için moralli bir başlangıç oldu. Bu basketbolumuzu sürdürüp, iyi işler yapmaya devam etmeyi hedefliyoruz'' dedi. Beko Basketbol Ligi'nde yeni sezonun oldukça çekişmeli geçeceğine inandığını aktaran Ender, NBA'deki lokavt nedeniyle Türkiye'de bir çok NBA oyuncusunun forma giyecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, şunları söyledi: ''NBA patentli oyuncuların gelişinden memnunuz. Yıldız oyuncuların ligimizde bulunması, hem ligin reklamı, hem de böyle oyunculara karşı oynayabilme fırsatı açısından çok güzel bir şey. Türkiye, bana göre İspanya ile birlikte çok önemli bir lig haline geldi. Kolay kazanılabilecek çok maç yok ve buna göre oynamak gerekiyor. Fenerbahçe Ülker'in zaten oturmuş bir kadrosu var ve üzerine takviyeler yaptı. Anadolu Efes çok önemli transferler yaptı bu sene. Beşiktaş Milangaz, Banvit, Türk Telekom'un yine ciddi transferleri var. Çok çekişmeli bir lig olacak ve herkes şampiyonluğa oynamak isteyecektir.'' Ender Arslan, bu sezon tarihinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Galatasaray'ı zorlu maçların beklediğini ancak kendilerinin de önemli bir seyirci gücüne sahip olduklarını anlattı.