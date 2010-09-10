-ENDER ARSLAN: TAMAMEN FİNALE ODAKLANDIK İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası yarı finalinde yarın Sırbistan ile karşılaşacak olan (A) Milli Takımı'nın başarılı oyun kurucularından Ender Arslan, tamamen finale odaklandıklarını söyledi. Milli oyunculardan Sinan Güler ile birlikte AA muhabirine açıklamada bulunan Ender, şampiyonada bugüne kadar çok iyi mücadele ettiklerini ve yarı finale çıkmayı hak etiklerini belirterek, ''Yarın Sırbistan karşısında da iyi basketbolumuzu sürdüreceğimizi düşünüyorum. Tamamen final oynamaya odaklandık. Turnuva başlamadan son 4'e kalabileceğimizi düşünüyorduk ama artık son 4 bize yetmiyor. Final oynamayı çok istiyoruz. Aynı şekilde savunmamızı sürdürürsek, bunu başaracağımızı düşünüyorum'' diye konuştu. Ender Arslan, Sırbistan'ın şampiyonanın en iddialı takımlarından biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: ''Genç ve dinamik bir takım, ama biz kendi oyunumuzu oynadığımız zaman onların karşısında da galibiyetle ayrılabiliriz. Bana göre Slovenya maçından daha zor geçecek. Biz savunmamıza çok güveniyoruz. Finale gitmeyi çok istiyoruz. Herkesten destek bekliyoruz, salonda çok iyi bir atmosfer oluştu. O atmosfer devam ederse, finale gideriz inşallah.'' -SİNAN: ''AMACIMIZ SIRBİSTAN'I GEÇMEK''- Yarı finalde Sırbistan karşısında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Sinan Güler de ''Amacımız, turnuvada bütün maçlarda olduğu gibi elimizden gelen mücadeleyi göstererek Sırbistan'ı geçmek. Bugüne kadar savunmada çok güzel işler yaptık. Yarın Sırbistan karşısında da bu performansı göstermeliyiz. Seyircimizin de desteğiyle iyi basketbol oynayarak, finale çıkmayı istiyoruz'' dedi.