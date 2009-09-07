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Dünya

Endenozya'da kücük bir askeri uçak kayıp

07 Eylül 2009 19:22

Endonezya'da küçük bir askeri uçak kayıp

Endonezya'da, içinde 9 kişinin bulunduğu küçük bir askeri uçağın kaybolduğu bildirildi.

Deniz Kuvvetleri sözcüsü Tuğamiral İskender Sitompul, rutin devriye görevini yapan "Nomad P837" tipi uçakla bağlantının bu sabah Doğu Kalimantan eyaleti üzerindeyken kesildiğini söyledi.

Uçağın, Borneo adasının Endonezya'ya ait bölümündeki havaalanları arasında sefer yaptığı belirtildi.

Endonezya ordusu uçak filosunu yenilememekle eleştirilirken, her yıl meydana gelen askeri uçak kazalarında onlarca kişi ölüyor.
 

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