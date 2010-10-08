-ENDEKS TÜM ZAMANLARIN REKORUYLA KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda 458,27 puan ve yüzde 0,69 artışla 67.217,24 puandan tüm zamanların rekoruyla kapandı. İMKB Ulusal-100 Endeksi, birinci seansta 335,28 puan düşerek 66.423,69 puana geriledi. İkinci seansta ise 793,55 puan artan endeks günü 67.217,24 puandan yeni rekorla tamamladı. Endeks, ikinci seansa 208,20 puan düşerek 66.215,49 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 450,27 puan artarak 66.873,96 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 66.215,49 puana gerilerken, en yüksek olarak 67.398,49 puana çıktı. Bu değer de yeni bir seans içi rekoru olarak kaydedildi. Birinci seanstaki 335,28 puanlık düşüş dikkate alındığında, endeks günlük bazda 458,27 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,69 değer kazandı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 1.806,99 puan artarak 104.148,40 puana, sanayi endeksi 259,18 puan artarak 49.748,69 puana çıkarken, hizmetler endeksi 67,51 puan düşerek 41.864,21 puana indi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,77 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,52 oranında değer kazanırken, hizmetler grubu hisseler de yüzde 0,16 oranında değer yitirdi. İkinci seansta işlem gören toplam 338 hisse senedinden 166'sı değer kazandı, 68'i değer yitirdi, 104 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 309 milyon 453 bin 711 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 210 milyon 871 bin 719 lira olarak hesaplandı. İkinci seansta Garanti Bankası, İş Bankası (C), Halk Bankası, Türk Hava Yolları ve Galatasaray Sportif oldu. -DOLAR-AVRO- Serbest piyasada önceki kapanışta 1,4270 lira olan dolar güne 1,4260 liradan, 1,9880 lira olan avro 1,9870 liradan başladı. Doların bugünkü kapanıştaki satış fiyatı 1,4180 lira, avronun satış fiyatı 1,9740 lira oldu. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,4196 lira, satışta 1,4296 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,4102 lira, satışta 1,4201 lira olarak belirlemişti. -FAİZ-TAHVİL-BONO-REPO- İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 25 Nisan 2012 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,07'ye, bileşik getirisi de yüzde 7,90'a yükseldi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 2 milyar 294 milyon 139 bin 178,32 lira olarak belirlendi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 11 milyar 602 milyon 901 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında 3 gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 6,20, en yüksek 7,50 ve ağırlıklı ortalama yüzde 7,35'ten gerçekleşti. -PARİTE- Uluslararası piyasalarda, saat 19.10 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3915, sterlin-dolar paritesi 1,5944, yen-dolar paritesi de 81,88 düzeyinde seyrediyor.