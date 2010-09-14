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Ekonomi

ENDEKSTEN YENİ SEANS İÇİ REKOR   İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2010 13:17

-ENDEKSTEN YENİ SEANS İÇİ REKOR   İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi açılışın ardından ilk 35 dakikalık bölüm tamamlanırken gelen alımlarla 62.385,84 puana ulaşarak yeni bir seans içi rekor kırdı. Dün kapanışta 62.260,11 puanla tüm zamanların rekorunu kırarak kapanış yapan İMKB Ulusal 100 Endeksi, bugüne 60,88 puan ve yüzde 0,10'luk düşüşle 62.199,23 puandan başladı. Açılışın hemen ardından yeni bir yükseliş denemesi yapan endeks, gelen alımlarla 62.385,84 puana kadar çıktı.  Daha sonra 62.300 seviyesinde yatay seyire giren endeks saat 10.10 itibariyle dünkü kapanışa göre 52,50 puan ve yüzde 0,08'lik artışla 62.312,61 puan seviyesinde bulunuyor. 

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