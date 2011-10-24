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Ekonomi

Endekste günlük kayıp yüzde 2'ye yaklaştı İSTANBUL (A.A)

24 Ekim 2011 18:28

-Endekste günlük kayıp yüzde 2'ye yaklaştı İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi ikinci seansın ilk 50 dakikalık bölümünde önceki kapanışa göre 632,76 puan ve yüzde 1,12 oranında düşüşle 55.697,16 puan düzeyinde seyrediyor. Endeks günlük bazda da yüzde 1,93 ekside görünüyor. İMKB'de ikinci seansta işlem hacmi 408 milyon lira seviyesine ulaşırken, en çok işlem yapılan hisseler Garanti Bankası, İş Bankası (C), Halk Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Goodyear olarak sıralandı. Bu dakikalarda en çok değer kazanan hisseler ise Gediz İplik, Global Menkul Değerler, ÇBS Prinraş, Ceylan Yatırım ve Doğusan olarak öne çıktı.

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