-ENDEKS 50.000 PUANIN ALTINA GERİLEDİ İSTANBUL (A.a) - 09.08.2011 - İMKB 100 Endeksi, yaklaşık 17,5 aylık aradan sonra 49.000 seviyelerini gördü. İMKB 100 Endeksi dünkü kapanışa göre 2.561,01 puanlık düşüşle ilk seansın ikinci yarısında 49.722,49 puan seviyelerinde bulunuyor. Cuma günü 56.265,52 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi dün 3.982,02 puan ve yüzde 7,08'lik kayıpla 52.283,50 puana geriledikten sonra bu sabah artışla açıldı. Sabahki artı seviyeleri bir süre koruyan endeks seans ortalarına doğru gelen satışlarla düşüşe geçti. 49.492,61 puana kadar süren düşüş sonucunda endeks, bu seviye baz alındığında, cuma günkü kapanışa göre 6.772,91 puan ve yüzde 12,04 oranında geriledi. Bu seviye ile kıyaslandığında, düne göre kayıp ise 2.790,89 puan ve yüzde 5,34 oldu. Daha sonra 50.000 puanın üstünü deneyen ve bir süre bu seviyelerde kalabilen endeks ardından tekrar 49.650 puan seviyelerine kadar geriledi. Saat 11.25 itibariyle endeks düne göre 2.561,01 puan ve 4,90 kayıpla 49.722,49 seviyesinde bulunuyor. Endeks bu seviyeleri son olarak geçen yıl 26 Şubat Cuma günü ikinci seansta görmüş, o seansın kapanışı 49.705,49 puandan gerçekleşmişti.