-ENDEKS, TÜM ZAMANLARIN REKORUYLA KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda 675,12 puan ve yüzde 0,98 artışla 69.675,08 puandan tüm zamanların rekoruyla kapandı. Endeks aynı zamanda seans içinde 70.142,87 puana kadar çıkarak tarihi seans içi zirveye ulaştı ve yine tarihte ilk kez 70.000 puanın üzerini gördü. Bundan önceki kapanış rekoru 68.999,96 puanla, en yüksek seans içi rekoru da 69.057,39 puanla dün 2. Seansta kırılmıştı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 711,59 puan artarak 69.675,08 puana çıktı. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 1,03 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 36,47 puanlık düşüş dikkate alındığında, İMKB Ulusal 100 Endeksi günün tamamında 675,12 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,98 değer kazandı. Endeksin geçen hafta sonuna göre iki günlük artışı 3,66'ya ulaşırken, geçen ay sonuna göre artış oranı yüzde 5,93, geçen yıl sonuna göre artış oranı da yüzde 31,90 olarak gerçekleşti.