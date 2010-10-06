-ENDEKS TÜM ZAMANLARIN REKORUYLA KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda 596,52 puan ve yüzde 0,90 artışla 66.879,74 puandan tüm zamanların rekoruyla kapandı. İkinci seansın ikinci seans sırasında görülen 67.231,70 puanlık seviye de endeksin yeni seans içi rekoru olarak kaydedildi. Bundan önceki kapanış rekoru 66.283,23 puanla dün kapanışta, en yüksek seans içi rekoru da 67.189,45 puanla bugünkü 1. Seansta kırılmıştı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 267,83 puan düşerek 66.879,74 puana indi. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 0,40 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 864,34 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 596,52 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,90 değer kazandı. Endeksin geçen hafta sonuna göre üç günlük artışı 3,08'e ulaşırken, geçen ay sonuna göre artış oranı yüzde 1,68, geçen yıl sonuna göre artış oranı da yüzde 26,61 olarak gerçekleşti.