-ENDEKS TÜM ZAMANLARIN REKORUYLA KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda 675,12 puan ve yüzde 0,98 artışla 69.675,08 puandan tüm zamanların rekoruyla kapandı. İMKB Ulusal-100 Endeksi, birinci seansta 36,47 puan düşerek 68.963,49 puana geriledi. İkinci seansta 711,59 puan artan endeks günü 69.675,08 puandan yeni rekorla tamamladı. Endeks, ikinci seansa 49,59 puan azalarak 68.913,90 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 828,53 puan artarak 69.792,02 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 68.898,61 puana gerilerken, en yüksek olarak 70.142,87 puana çıktı. Bu değer de yeni bir seans içi rekoru olarak kaydedildi. Birinci seanstaki 36,47 puanlık azalış dikkate alındığında, endeks günlük bazda 675,12 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,98 değer kazandı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 1.405,84 puan artarak 108.971,70 puana, sanayi endeksi 140,45 puan artarak 50.701,86 puana, hizmetler endeksi 335,13 puan artarak 42.529,55 puana çıktı. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,31 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,28 oranında, hizmetler grubu hisseler de yüzde 0,79 oranında değer kazandı. İkinci seansta işlem gören toplam 338 hisse senedinden 137'si değer kazandı, 102'si değer yitirdi, 99 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 951 milyon 872 bin 818 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 3 milyar 355 milyon 60 bin 520 lira olarak hesaplandı. İkinci seansta Garanti Bankası, PETKİM, İş Bankası (C), Garanti Bankası, PETKİM, Yapı ve Kredi Bankası ve Vakıflar Bankası oldu. -DOLAR-AVRO- Serbest piyasada önceki kapanışta 1,4130 lira olan dolar güne 1,4240 liradan, 1,9670 lira olan avro 1,9700 liradan başladı. Doların bugünkü kapanıştaki satış fiyatı 1,4240 lira, avronun satış fiyatı 1,9650 lira oldu. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,4164 lira, satışta 1,4263 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,4032 lira, satışta 1,4131 lira olarak belirlemişti. -FAİZ-TAHVİL-BONO-REPO- İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 25 Nisan 2012 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 7,90'a, bileşik getirisi de yüzde 7,74'e geriledi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 2 milyar 984 milyon 135 bin 46,23 lira olarak belirlendi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 11 milyar 268 milyon 754 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 5,00, en yüksek 7,10 ve ağırlıklı ortalama yüzde 6,25'ten gerçekleşti. -PARİTE- Uluslararası piyasalarda, saat 18.55 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3852, sterlin-dolar paritesi 1,5799, yen-dolar paritesi de 81,74 düzeyinde seyrediyor.