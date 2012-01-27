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Ekonomi

Endeks tekrar 57.000 puanın üstünde    İSTANBUL (A.A)

27 Ocak 2012 12:36

-Endeks tekrar 57.000 puanın üstünde    İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi açılışın ardından önceki kapanışa göre 237,17 puan ve yüzde 0,42 oranında artışla 57.196,00 puana çıktı. Dün 56.958,83 puandan kapanan endeks, güne 56.743,27 puandan başladı. Endeks, açılışın ardından ilk 25 dakika geçilirken gelen alımlarla 57.000 puanı aşarak yukarı yönlü hareketini sürdürdü. İMKB 100 Endeksi 237,17 puan ve yüzde 0,42 oranında artışla 57.196,00 puana yükseldi. Endeks dün ikinci seansta 57.266,29 puana kadar yükselmiş ve 3 ay aradan sonra tekrar 57.000 puanın üzerine çıkmıştı. 

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