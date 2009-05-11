Endeks bu hafta gerileyebilir

Gedik Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Kaya, hisse senetlerinde, son dönemdeki hızlı primin getirdiği bir kâr realizasyonu beklendiğini ifade etti.



Kaya, piyasada bu haftaki beklentilere ilişkin, geçen hafta 35 bin seviyesine kadar yükselen endeksin bu noktadan hızlı kâr satışlarıyla geri geldiğini hatırlatarak, yeni haftada da kâr satışlarının etkili olmasını beklediklerini söyledi.



Kâr satışlarının ve endeksteki gerilemenin sürebileceğine işaret eden Kaya, "Piyasalarda endişelerin artması halinde endeksin 30 bin seviyesine kadar gerilemesini mümkün görüyoruz. Bunda da ana unsurlar; yurt dışında stres testi sonrasında Amerikan bankacılık sektöründeki endişeler ile yurt içinde IMF anlaşmasındaki belirsizliklerin artması görülebilir. Beraberinde hisse senetlerinde son dönemdeki hızlı primin getirdiği bir kâr realizasyonu olacaktır" diye konuştu.



Yunus Kaya, borsalardan dönüşün yaşandığı bir noktada, dövizde ise bir toparlanma beklediklerini ifade ederek, "Döviz 1,5000 liraya yönelmişti. 1,5300 lira seviyelerini gördü bugün. Fakat bu noktadan doların daha aşağılara gitmesini zor görüyoruz" dedi.



Yurt dışında 13 Mayıs Çarşamba günü, Avrupa Birliği'nin nisan ayı sanayi üretim rakamı ile Amerika perakende satış rakamlarının açıklanacağını bildiren Kaya, iyi verilerin gelmesi durumunda piyasaların bunu olumlu algılayabileceğini söyledi.



Kaya, 15 Mayıs Cuma günü ise gelişmiş ülkelerin birinci çeyrek büyüme rakamlarının açıklanacağını dile getirerek, bu rakamların kötü çıkması durumunda piyasalarda bir satış dalgasının başlayabileceğini belirtti.



Türkiye'de 14 Mayıs Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağını anımsatan Kaya, şu anda faizlerin yüzde 9,75 seviyesinde bulunduğunu, ancak beklentinin 9,25'e indirilmesi yönünde olduğunu dile getirdi. Kaya, Merkez Bankasının faizleri yüzde 9'a indirmesinin de sürpriz olmayacağını kaydetti.



Yunus Kaya, Türkiye'de bankaların konsolide bilançolarının açıklanması için son tarihinin 15 Mayıs 2009 olduğunu hatırlatarak, bu hafta sonuna kadar Türkiye'de 100 şirketin borsaya bilanço göndermesinin beklendiğini ve bu yoğun açıklamaların hisse başına hareketlenmelere yol açabileceğini sözlerine ekledi.

