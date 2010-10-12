-ENDEKS, 70.000 PUANI AŞTI İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - İMKB Bileşik Endeksi, 70.142,87 puanla tüm zamanların seans içi rekorunu kırarken, tarihinde ilk kez 70.000 puanı da görmüş oldu. Bileşik Endeks böylece yaklaşık 2.5 ay içinde 60.000-70.000 puan aralığını da geçmiş oldu. 15 Ekim 2007 günü 58.231,90 puanla tüm zamanların kapanış rekorunu kırdıktan sonra 5 Nisan 2010 tarihinde 58.644,98 puanlık kapanışa kadar rekoru unutan Bileşik Endeks, birkaç gün sonra 9 Nisan günü 59.000 puanın üstünde kapanışla rekoru yeniledi. Ardından temmuz ayı sonlarına kadar da rekorsuz bir dönem geçiren Endeks, 27 Temmuz 2010 günü 60.328,94 puanla tarihinde ilk kez 60.000 puanı geçerek kapanış yaptı. Özellikle eylül ayında rekor üstüne rekor kırarak ilerleyen endeks 65.000'li seviyeleri de geride bıraktı ve 65.774,37 puandan ayı tamamladı. Ekim ayındaki yükseliş daha da hızlı oldu ve sadece 12 günlük sürede yaklaşık 5.000 puanlık bir yükseliş kaydedildi. Dün 68.999,96 puandan tarihi zirve ile kapanan endeks ilk seansı sadece 36,47 puanlık düşüşle 68.963,49 puandan kapattı. İkinci seansa 68.913,90 puandan başlayan İMKB 100 Endeksi ilk yarıyı 69.792 02 puandan geçti. seansın son yarım saatine girilirken 70.000 seviyelerine yükselen İMKB 100 Endeksi 70.142,87 puanı görerek tarihi seans içi zirve rekorunu kırdı. Bu seviye 70.000 puanın ilk kez geçilmiş olması açısından da önemli bir aşama olarak kaydedildi.