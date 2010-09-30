-ENDEKS, 65.774,37 PUANDAN REKORLA KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 0,34 artışla 65.774,37 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 432,44 puan artarak 65.774,37 puana çıktı. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 0,66 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 209,45 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 222,98 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,34 değer kazandı. Endeks bundan önceki kapanış rekorunu 65.589,87 puanla önceki gün kırmıştı. Endeksin geçen hafta sonuna göre dört günlük artışı 2,39'a ulaşırken, geçen ay sonuna göre artış oranı yüzde 9,67, geçen yıl sonuna göre artış oranı da yüzde 24,51 olarak gerçekleşti.