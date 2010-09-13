-ENDEKS, 62.000 PUANI AŞTI İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - İMKB Bileşik Endeksi, 62.164,02 puanla tüm zamanların seans içi rekorunu kırarken, tarihinde ilk kez 62.000 puanı da görmüş oldu. 8 Eylül Çarşamba günü yapılan tek seansta 60.608,08 puandan kapanan Bileşik Endeks, bugünkü 1. Seansın açılışında 1.297,00 puan ve yüzde 2,14 artışla 61.905,08 puana çıktı. İMKB Bileşik Endeksi,ikinci seans açılışının ardından yukarı yönlü seyirini sürdürerek, 62.032,22 puanla seans içi en yüksek değere ulaşmış oldu. Birinci seansı 1.222,96 puanlık artışla 61,831,04 puandan kapatan bileşik endeks, ikinci seansa ise 65,81 puanlık düşüşle 61.831,04 puandan başladı. İkinci seans açılışının ardından bir süre kararsız bir seyir izleyen endeks, daha sonra yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Bileşik endeks ikinci seansın ilk yarısından itibaren yukarı yönlü seyrine devam edip, saat 17.00 itibari ile tüm zamanların seans içi yeni rekoru olan 62.164,02 puanı gördü. Endeks, 62 bin puan seviyelerinde tutunmaya çalışırken, bundan önceki seans içi en yüksek seviye 61.253,85 puanla dün 3 Eylül Cuma günü görülürken, tüm zamanların en yüksek gün sonu kapanışı da 61.100,96 puanla 6 Eylül Pazartesi gerçekleşmişti. Bileşik endeks, saat 17.05 itibari ile birinci seansa göre 319,97 puan artarak 62.151,01 puandan işlem görüyor.