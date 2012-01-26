T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Endeks 56.000 puanı aştı   İSTANBUL (A.A)

26 Ocak 2012 12:56

-Endeks 56.000 puanı aştı   İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.086,31 puan ve yüzde 1,98 artarak 56.004,99 puana yükseldi ve 16 Kasım 2011 tarihindeki seviyeleri gördü.  Dün 54.918,68 puandan kapanan endeks güne, yurt dışından gelen olumlu haberlere paralel 595,25 puan ve yüzde 1,08 oranında artışla 55.513,93 puandan başladı. Daha sonra yukarı yönlü hareketine devam eden endeks bir süre 55.800 puanın üzerinde seyretti.  İMKB 100 endeksi gelen alımlarla 56.000 puanı aşarak dünkü kapanışa göre 1.086,31 puan ve yüzde 1,98 oranında artışla 56.004,99 puana kadar yükseldi.  Endeks bu seviyeleri en son 16 Kasım 2011 tarihinde görmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24