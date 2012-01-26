-Endeks 56.000 puanı aştı İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.086,31 puan ve yüzde 1,98 artarak 56.004,99 puana yükseldi ve 16 Kasım 2011 tarihindeki seviyeleri gördü. Dün 54.918,68 puandan kapanan endeks güne, yurt dışından gelen olumlu haberlere paralel 595,25 puan ve yüzde 1,08 oranında artışla 55.513,93 puandan başladı. Daha sonra yukarı yönlü hareketine devam eden endeks bir süre 55.800 puanın üzerinde seyretti. İMKB 100 endeksi gelen alımlarla 56.000 puanı aşarak dünkü kapanışa göre 1.086,31 puan ve yüzde 1,98 oranında artışla 56.004,99 puana kadar yükseldi. Endeks bu seviyeleri en son 16 Kasım 2011 tarihinde görmüştü.