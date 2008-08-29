Endeks, 40100 seviyesine çıktı

Yurtdışında problemli banka sayısının artacağı korkusu ve yüksek seyreden petrol fiyatları nedeniyle bir süredir huzursuz olan piyasalar dün ABD'yle moral bulmaya çalıştı. ABD'de GSYH'nin yukarıya doğru revize edilmesi ve işsizlik maaşı başvurularının beklenenin altında gelmesi piyasaya olan para girişini artırdı.



Günün ikinci yarısında yurtdışı piyasarlarla hareketlenen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeks, günü 574 puan artışla (%1.45) 40150 puandan tamamladı. Hisse senetleri yüzde 1,4 değer kazandı. Endeks dün en yüksek 40.165, en düşük 39.452 puanı gördü.



ABD'de ikinci çeyrek büyümenin yani Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) artışının yüzde 1.9'dan yüzde 3.3 artışa revize edilmesi endekslerin toparlanmasını sağladı. Diğer yandan ABD'de geçen haftaki işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelmesi, işsizlik başvurularının 10 bin kişi azalarak 425 bine gerilemesi de piyasayı yukarıya taşıdı.

Söz konusu gelişmelerle toparlanan yurtdışı piyasalar, İMKB'nin de yönünü yukarı çevirdi. Avrupa'da yüzde 1'in üzerinde prim yaşanırken ABD vadeli işlemlerde de yüzde 1'e varan yükseliş gözlendi. ABD borsaları da güne alımlarla başlareken, Ulusal-100 Endeks, 40165 puana kadar yükseldi.



Faiz ve dolarda sakin seyir sürdü



Günü yüzde 18.92 bileşikten kapatan 14 Nisan 2010 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi yarına valörlü işlemlerde yüzde 18.90 seviyesinde dengelendi. Gösterge kıymet dün günü yüzde 18.89 seviyesinden tamamlarken, bugüne valörlü işlemlerde yüzde 18.88 bileşikten kapanmıştı. Bono piyasasında Hazine'nin eylül ayı borçlanma programı bekleniyor.



Dün TL, dolar ve Euro karşısında yatay bir seyir izledi. Bankalararası piyasada 1.1800-1.1900 YTL arasında seyreden dolar kapanış kurunu Merkez Bankası 1.1875 YTL olarak açıkladı. Böylece liranın yılbaşından bu yana dolar karşısındaki kaybı yüzde 1,9 olurken, Euro karşısındaki kaybı ise yüzde 2,26 oldu. Dolar Kapalıçarşı’da ise 1.1850 YTL'ye Euro 1.7470 YTL'ye geriledi. Bankalararası piyasada valörlü işlemlerde dolar 1.1810-1.1890 YTL bandında hareket etti.

