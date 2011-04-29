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Dünya

ENDEAVOUR'UN FIRLATILMASI ERTELENDİ CAPE CANAVERAL (A.A)

29 Nisan 2011 23:17

-ENDEAVOUR'UN FIRLATILMASI ERTELENDİ  CAPE CANAVERAL (A.A) - 29.04.2011 - Amerikan uzay mekiği Endeavour'un fırlatma işlemi ''en az 48 saat'' süreyle ertelendi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın açıklamasına göre, Endeavour uzay mekiğinin fırlatılması teknik bir sorun nedeniyle en az 48 süreyle erteledi. Endeavour, bugün TSİ 22.47'de biri İtalyan altı astronotla Florida eyaletindeki Cape Canaveral yakınlarında bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacaktı. Amerikan uzay mekiği Endeavour'un son, uzay mekiklerinin ise sondan bir önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yapacağı 14 günlük seyahati sırasında en önemli görevi UUİ'ye, temel fizik deney modülü "Alpha 2 manyetik spektrometre"yi (AMS) götürmek olacak. Endeavour, AMS'nin dışında UUİ'ye daimi şekilde monte edilecek bir yük modülü de götürecek. Atlantis'in Haziran ayındaki seferinden sonra uzay mekikleri emekliye ayrılacak ve NASA yeni bir uzay gemisi hizmete girinceye dek UUİ'ye astronotlarının taşınmasında Rus Soyuz füzelerine bağımlı kalacak.

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