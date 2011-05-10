T24 LogoT24 Logo
Dünya

ENDEAVOUR UZAYA HAZIRLANIYOR CAPE CANAVERAL (A.A)

10 Mayıs 2011 02:54

-ENDEAVOUR UZAYA HAZIRLANIYOR CAPE CANAVERAL (A.A) - 09.05.2011 - Fırlatılışı ertelenen Amerikan uzay mekiği Endeavour'un 16 Mayısta tekrar uzaya gönderilmesine çalışılacağı bildirildi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, mekiğin son yolculuğuna 16 mayıs pazartesi günü gönderilmesinin planlandığını belirtti. 29 Nisanda altı astronotla Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanan Endeavour, elektrik sorunu nedeniyle uzay seyahatine çıkamamıştı. Endeavour'un komutanlığını, ocak ayında Tucson'da saldırıya uğrayarak ağır yaralanan milletvekili Gabrielle Giffords'ın kocası Mark Kelly yapacak. Endeavour'un, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yapacağı 14 günlük seyahati sırasında en önemli görevi UUİ'ye, anti-maddenin varlığı veya görünmez karanlık maddenin doğası gibi, Evren'in büyük sırlarını çözmeyi hedefleyen 7 ton ağırlığında ve 2 milyar dolar değerindeki temel fizik deney modülü "Alpha 2 manyetik spektrometre"yi (AMS) götürmek olacak. Endeavour, AMS'nin dışında UUİ'ye daimi şekilde monte edilecek bir yük modülü de götürecek. Atlantis'in Haziran ayındaki seferinden sonra uzay mekikleri emekliye ayrılacak ve NASA yeni bir uzay gemisi hizmete girinceye dek UUİ'ye astronotlarının taşınmasında Rus Soyuz füzelerine bağımlı kalacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24