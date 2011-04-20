-ENDEAVOUR SON YOLCULUĞUNA ÇIKACAK CAPE CANAVERAL (A.A) - 19.04.2011 - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay mekiği Endeavour'ın yapacağı son yolculuğunun gelecek hafta başlamasına karar verdi. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde toplanan uzay uçuş idarecileri, Endeavour'ın son uzay görevi için fırlatılma tarihini 29 Nisan 2011 olarak belirledi. Yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecek olan Endeavour'ın iki hafta sürecek yolcuğunda komuta, üç ay önce Arizona'da vurularak yaralanan kongre üyesi Gabrielle Giffords'ın kocası astronot Mark Kelly'de olacak. Kelly'nin eşinin fırlatmayı izleyebilmesi için doktor raporunun beklendiği belirtiliyor. Endeavour, Kelly dahil 6 kişilik mürettebat ile UUİ'ye, parçacık fiziği deneyi için 2 milyar dolarlık malzeme götürecek. NASA'ın en genç mekiği olan Endeavour, 25'inci uzay yolculuğunu, mekik uçuşlarının da 134'üncüsünü yapacak. Dünyanın en çok seyahat eden uzay mekiği Discovery, geçen ay son uzay görevini tamamlamıştı. Endeavour'dan sonra 2011 bütçesinde gerekli kaynak ayrılırsa 135'inci ve sonuncu uçuş için haziran ayı sonunda ABD'nin üçüncü mekiği Atlantis'in uzaya gönderilmesi planlanıyor. ABD'nin bu yaz hepsini emekliye ayıracağı üç uzay mekiği, sergilenmeleri için Cape Canaveral, Los Angeles ve Washington'daki müzelere verilecek.