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Dünya

ENDEAVOUR ASTRONOTLARI SORULARI BEKLİYOR ANKARA (A.A)

28 Nisan 2011 13:24

-ENDEAVOUR ASTRONOTLARI SORULARI BEKLİYOR  ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Video paylaşım sitesi YouTube kullanıcılarını, son kez uzaya gitmek üzere yarın Florida Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak Amerikan uzay mekiği Endeavour'un astronotlarına soru sormaya davet ediyor. Google'ın sahibi olduğu YouTube sitesi, sefer komutanı Mark Kelly ve mürettebat üyelerinin 2 Mayıs'ta YouTube kullanıcılarının sorularına yanıt vereceklerini ve sohbetin aynı gün Amerikan PBS NewsHour sitesinin YouTube kanalı üzerinden TSİ 21.15'te canlı yayınlanacağını açıkladı. Soruların youtube.com/pbsnewshour'a yazılı veya video formatında ya da Twitter üzerinden "#ytalk2nasa" kelimesi tıklanarak yöneltilebileceği belirtildi. Astronotlar, internet kullanıcıları arasındaki en popüler sorulara yanıt verecek. YouTube, mekiğin yarın TSİ 22.47'deki fırlatılışını da naklen yayınlayacak. Endeavour'un 14 günlük seyahati sırasında en önemli görevi UUİ'ye, anti-maddenin varlığı veya görünmez karanlık maddenin doğası gibi, Evren'in büyük sırlarını çözmeyi hedefleyen 7 ton ağırlığında ve 2 milyar dolar değerindeki temel fizik deney modülü "Alpha 2 manyetik spektrometre"yi (AMS) götürmek olacak.

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